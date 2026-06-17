Маршрут №13м прекратит работу в Ставрополе с 21 июня

В Ставрополе с 21 июня прекратит курсировать маршрут №13м. Как сообщила пресс-служба городской администрации, у обслуживающей его компании истек срок разрешительной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом маршрут «ЖК Белый город—12 км» продолжат обслуживать автобусы №13м. Стоимость проезда в них — 40 рублей. Власти обещают увеличить количество машин на линии.

«Закрытие маршрута №13м предусмотрено документом планирования регулярных перевозок, принятым в Ставрополе в 2025 году для создания условий для добросовестных перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам», — пояснили в мэрии.

Мария Хоперская