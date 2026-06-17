Силы ПВО сбили 157 беспилотников над Черным морем и другими регионами

В ночь с 16 на 17 июня дежурные средства ПВО уничтожили 157 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над акваторией Черного моря. Об этом сообщается в утренней сводке министерства обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Силы противовоздушной обороны сбивали беспилотники с 20:00 16 июня до 07:00 17 июня над Краснодарским краем, Крымом, акваторией Черного моря, а также над несколькими регионами РФ. В список попали Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Липецкая и другие области, ликвидация БПЛА осуществлялась и в Московском регионе.

Утром 17 июня в Новороссийске объявляли тревогу по БПЛА. В городе включали сирены для оповещения населения, но режим в итоге был снят спустя непродолжительное время. Сейчас, по словам мэра Андрея Кравченко, жителям и гостям Новороссийска опасность не угрожает.

Кристина Мельникова