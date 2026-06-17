В Дагестане проводят проверку после гибели рабочего от удара током

Следователи в Новолакском районе Дагестана проводят проверку по факту гибели мужчины из-за удара током. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 16 июня рабочий, который занимался обслуживанием линии электропередачи, получил поражение электрическим током. «От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам проверки может быть возбуждено дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Наталья Шинкарева