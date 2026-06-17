Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане проводят проверку после гибели рабочего от удара током

Следователи в Новолакском районе Дагестана проводят проверку по факту гибели мужчины из-за удара током. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 16 июня рабочий, который занимался обслуживанием линии электропередачи, получил поражение электрическим током. «От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам проверки может быть возбуждено дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Наталья Шинкарева

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд