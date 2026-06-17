Нефтяники организовали выступление звезд мировой оперы в Перми

При поддержке благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в большом зале пермской филармонии состоялся концерт «Шедевры мировой оперы» с участием ведущих солистов российских театров и Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Мероприятие входит в цикл юбилейных концертов академической и эстрадной классики, которые проходят в регионах присутствия ЛУКОЙЛа в год 35-летия Компании.

Программа объединила признанные шедевры Чайковского, Верди, Пуччини, Бизе, Легара и других композиторов. Высочайшим уровнем вокального мастерства зрителей порадовали лауреаты международных конкурсов: солист театра «Геликон-опера» Иван Гынгазов (тенор), Мария Баянкина (сопрано), солист Мариинского театра Владислав Сулимский (баритон). Выступление состоялось под аккомпанемент Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением дирижера Арсентия Ткаченко.

Концерт прошел при полном аншлаге. Зрители тепло приняли как арии из популярных опер, так и редко исполняемые вокальные партии.

ООО «Лукойл-Пермь»