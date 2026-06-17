Суд в Ставрополе взыскал с владельца парка соломенных фигур 348 тысяч рублей

Промышленный районный суд Ставрополя рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к индивидуальному предпринимателю. Истец требовала возместить утраченный заработок, расходы на лечение и компенсировать моральный вред, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что в августе 2025 года посетительница находилась на территории бахчи в парке соломенных фигур, принадлежащем предпринимателю. Из-за ненадежно закрепленных веревок на соломенных ступенях она упала и получила закрытый перелом обеих костей правой голени. Полученную травму, повлекшую потерю трудоспособности и заработка по месту работы, затраты на лечение, а также моральный вред истица оценила в сумму, превышающую 600 тыс. руб.

Суд удовлетворил заявленные требования частично. С индивидуального предпринимателя в пользу пострадавшей взысканы: утраченный заработок — 61 796 рублей 52 копейки, расходы на лечение — 20 658 рублей 16 копеек, компенсация морального вреда — 150 000 рублей и штраф в размере 116 227 рублей 34 копеек.

На данный момент решение суда в законную силу не вступило.

Мария Хоперская