Султан Брунея прибыл в Казань для участия в саммите Россия — АСЕАН

В Казань с рабочим визитом прибыл султан Брунея-Даруссалама Его Величество Хассанал Болкиах. Он примет участие в мероприятиях саммита Россия — АСЕАН, сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Раис республики встретил гостя в аэропорту Казани.

Бруней-Даруссалам входит в число государств с одним из самых высоких показателей ВВП на душу населения и является одним из экспортеров нефти и природного газа в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Накануне в Казань прибыли премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул и премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг.

Анна Кайдалова