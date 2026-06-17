В Ростовской области зарплата репетиторов выросла на 25%

В Ростовской области средняя зарплата репетиторов в мае 2026 года составила 45 тыс. рублей. Это на 9,1 тыс. рублей, или на 25,4%, превышает показатель аналогичного месяца 2025 года. Такие данные приводит «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу аналитического центра hh.ru.

Количество вакансий для преподавателей в донском регионе в указанный период достигло 140.

В Краснодарском крае оплата труда репетиторов оказалась выше — 55,2 тыс. рублей. Прирост по сравнению с маем прошлого года составил 7,2 тыс. рублей (13%). При этом в регионе разместили 25 объявлений о найме, что на 14 меньше, чем годом ранее.

По оценкам экспертов, повышение доходов связано с устойчивым запросом на углублённое изучение школьной программы и подготовку к экзаменам.

Мария Хоперская