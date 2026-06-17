В Ставрополе в ДТП пострадала девятилетняя жительница Сочи

В Ставрополе в аварии пострадала девятилетняя велосипедистка. ДТП произошло днем 16 июня, сообщили в госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель Peugeot поворачивал налево, когда на нерегулируемый пешеходный переход выехала девочка на велосипеде. Она не спешилась и пересекала дорогу без сопровождения взрослых. Автомобилист вовремя не отреагировал на ситуацию и сбил велосипедистку.

Пострадавшую с множественными ушибами доставили в городскую больницу. Несовершеннолетняя велосипедистка оказалась жительницей города Сочи.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская