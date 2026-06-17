В Ставрополе в ДТП пострадала девятилетняя жительница Сочи
В Ставрополе в аварии пострадала девятилетняя велосипедистка. ДТП произошло днем 16 июня, сообщили в госавтоинспекции по региону.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, водитель Peugeot поворачивал налево, когда на нерегулируемый пешеходный переход выехала девочка на велосипеде. Она не спешилась и пересекала дорогу без сопровождения взрослых. Автомобилист вовремя не отреагировал на ситуацию и сбил велосипедистку.
Пострадавшую с множественными ушибами доставили в городскую больницу. Несовершеннолетняя велосипедистка оказалась жительницей города Сочи.
Детальные обстоятельства происшествия уточняются.