Сквер в Петербурге получит имя Александра Демьяненко

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила присвоение безымянному скверу на улице Тамбасова в Красносельском районе имени народного артиста РСФСР Александра Демьяненко. Выбор места не случаен: актер жил в соседнем доме, а неподалеку располагались павильоны киностудии «Ленфильм», с которой он был связан долгие годы, сообщил депутат Алексей Цивилёв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист жил в соседнем доме, а рядом находились павильоны «Ленфильма»

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Артист жил в соседнем доме, а рядом находились павильоны «Ленфильма»

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

С середины 1970-х до начала 1990-х годов артист жил в доме 30, корпус 2 по улице Тамбасова. Решение о присвоении наименования принято 17 июня. Ранее в Петербурге уже появлялись топонимы, связанные с деятелями культуры, — в частности, площадь Зенита и сад Владимира Маяковского. Новый сквер пополнит список городских зеленых зон, названных в честь выдающихся петербуржцев.

Кирилл Конторщиков