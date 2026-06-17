Алексей Сидоров возглавил отдел организации дознания донского главка МВД

Полковник полиции Алексей Сидоров назначен начальником отдела организации дознания главного управления МВД России по Ростовской области. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ростовской области Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Алексей Сидоров окончил Ростовский юридический институт МВД в 2001 году. Его направили на службу в отдел внутренних дел Ворошиловского района Ростова на должность дознавателя. В 2003 году он стал старшим дознавателем, с 2007 по 2026 год занимал должность начальника отдела дознания.

В 2023 году Алексей Сидоров стал доцентом кафедры уголовного права и уголовного процесса Южного университета управления, бизнеса и права. Имеет государственную награду «За отличие в охране общественного порядка» и ведомственные награды «За отличие в службе» трех степеней.

Мария Хоперская