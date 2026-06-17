Кабардино-Балкария собирает почти 70% голубики в СКФО

На Кабардино-Балкарию приходится почти 70% ежегодного сбора голубики в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства республики.

По сведениям Росстата, общий валовый сбор ягоды в субъектах СКФО достигает 440–450 тонн в год. Из этого объема в КБР получают примерно 300 тонн.

Республика первой в округе начала промышленное выращивание этой северной ягоды. В самой Кабардино-Балкарии данное направление продолжает развиваться, а наиболее активно — в личных подсобных хозяйствах населения.

Мария Хоперская