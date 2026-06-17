«СКА Арена» отменяет концерты после смены владельцев

Новые владельцы «СКА Арены» расторгли все договоры аренды и прекратили проводить концерты. Выступление «Иванушек International» перенесено в Ледовый дворец, юбилейный вечер Свердловского рок-клуба с «Агатой Кристи» и «Чайфом» отменен. Под вопросом — концерты Билана, Мота и других артистов, сообщает «Фонтанка».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Официальных комментариев пока нет

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Организаторы ведут переговоры с площадкой, зрителям обещают дополнительную информацию. «СКА Арена» открылась в декабре 2023-го и ранее позиционировалась как мультифункциональный комплекс. Официальных комментариев от новых собственников пока нет.

Кирилл Конторщиков