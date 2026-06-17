Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«СКА Арена» отменяет концерты после смены владельцев

Новые владельцы «СКА Арены» расторгли все договоры аренды и прекратили проводить концерты. Выступление «Иванушек International» перенесено в Ледовый дворец, юбилейный вечер Свердловского рок-клуба с «Агатой Кристи» и «Чайфом» отменен. Под вопросом — концерты Билана, Мота и других артистов, сообщает «Фонтанка».

Официальных комментариев пока нет

Официальных комментариев пока нет

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Официальных комментариев пока нет

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Организаторы ведут переговоры с площадкой, зрителям обещают дополнительную информацию. «СКА Арена» открылась в декабре 2023-го и ранее позиционировалась как мультифункциональный комплекс. Официальных комментариев от новых собственников пока нет.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд