Водитель на кроссовере протаранил кофейный киоск в Петербурге и пытался сбежать

Вечером 16 июня у дома на Заневском проспекте, рядом с метро «Новочеркасская», водитель кроссовера не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в киоск по продаже кофе, сообщили в Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина пытался скрыться с места аварии

Фото: пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга Мужчина пытался скрыться с места аварии

Фото: пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга

Прибывший на место наряд вневедомственной охраны задержал 60-летнего мужчину, который пытался скрыться с места аварии. На месте также работала скорая — осматривали пострадавшую девушку-пешехода, которая находилась рядом с киоском.

Задержанный имел признаки опьянения. Его передали сотрудникам ДПС для разбирательства.

Карина Дроздецкая