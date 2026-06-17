В ДТП с четырьмя автомобилями в Ростовской области пострадали 12 человек

Четыре легковых автомобиля столкнулись на трассе Новошахтинск — Гуково в Ростовской области. Как сообщили в областном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пострадали 12 человек, включая двух несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Несколько человек оказались заблокированы в поврежденных машинах, один автомобиль вылетел в кювет. Прибывшие спасатели оградили место аварии и провели деблокировку пострадавших.

Половине получивших травмы помощь оказали на месте, остальных, в том числе несовершеннолетних, доставили в больницу.

Мария Хоперская