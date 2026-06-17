Расчистку русла реки Чепрак в Ростовской области продолжат после нереста
В Ростовской области расчистили 400 метров русла реки Чепрак из запланированных 852. Об этом проинформировали в министерстве природных ресурсов и экологии Донского региона.
Фото: министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
В выездном обследовании состояния реки участвовали представители минприроды, администрации Пролетарского района, Ростовоблстройзаказчика и подрядной организации.
Сейчас подрядчик готовит технику. Расчистка возобновится после окончания нерестового периода.