В Красносулинском районе 7,1 гектара сельхозземель заросли сорняками

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в ходе мониторинга безопасности зафиксировало нарушение земельного законодательства в Красносулинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Принадлежащий физическому лицу участок сельхозназначения площадью 7,1 га зарос сорной древесно-кустарниковой и травянистой растительностью. Владелец не выполнял обязательные мероприятия по охране почв и защите земель от негативного воздействия.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ и выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Мария Хоперская