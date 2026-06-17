За сутки 17 июня в Петербурге прогнозируется до трети июньской нормы дождей

В среду, 17 июня, город останется под влиянием циклона, центр которого кружит над южными районами Карелии. Ожидается облачная и ветреная погода, пройдут дожди, местами сильные, сообщил российский метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха в городе составит +14…+16°

Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ Температура воздуха в городе составит +14…+16°

Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ

За сутки в Северной столице может выпасть до 15–20 мм осадков — это около трети от месячной нормы июня. В Ленинградской области местами прольет до 40 мм.

Температура воздуха в городе составит +14…+16°, в области +13…+18°. Ветер западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. В четверг дожди сохранятся, ночью +12…+14°, днем +17…+19°.

Карина Дроздецкая