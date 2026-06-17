В Сочи отменили угрозу БПЛА и возобновили работу аэропорта

В Сочи отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. После стабилизации обстановки в аэропорту Сочи также сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В администрации воздушной гавани уточнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. После их отмены аэропорт продолжил обслуживание рейсов в штатном режиме.

Пассажиров попросили внимательно следить за информацией о статусе рейсов. Авиаперевозчики продолжают информировать клиентов обо всех изменениях по контактам, указанным при бронировании билетов. В аэропорту также рекомендовали обращать внимание на аудиообъявления в терминале.

Ранее в Сочи включали сирены системы оповещения в связи с угрозой атаки беспилотников. Жителей и гостей курорта призывали сохранять спокойствие, не подходить к окнам и использовать для укрытия подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и другие безопасные помещения.

На фоне угрозы атак беспилотников власти Краснодарского края также напоминали о запрете на распространение фото и видео, связанных с работой систем противовоздушной обороны, беспилотников, их обломков, а также специальных и оперативных служб. За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность.

Ранее Росавиация также сообщала о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Геленджика. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

После отмены ограничений аэропорты юга России продолжили работу в обычном режиме. Службы воздушных гаваней заявили о готовности к дальнейшему обслуживанию пассажиров и выполнению рейсов по расписанию.

Мария Удовик