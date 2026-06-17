В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА и сняли ограничения в аэропорту

В Сочи отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. После отмены сигнала опасности в аэропорту Сочи также сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

В администрации аэропорта уточнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. После их отмены воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за изменениями в расписании рейсов и получать информацию у авиаперевозчиков. Авиакомпании продолжают информировать клиентов обо всех изменениях по контактам, указанным при бронировании билетов. В аэропорту также попросили пассажиров обращать внимание на аудиообъявления в терминале.

Ранее в Сочи включали сирены системы оповещения в связи с угрозой атаки беспилотников. Жителей и гостей курорта призывали соблюдать меры безопасности, не подходить к окнам и использовать для укрытия помещения без окон, подвалы, подземные переходы и парковки.

Власти также напоминали о действующем запрете на публикацию фото и видео, связанных с работой систем противовоздушной обороны, беспилотников, их обломков и действиями специальных служб. За распространение подобной информации предусмотрена административная ответственность.

На фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников ограничения ранее вводили и в других аэропортах юга России. Росавиация сообщала о временном ограничении работы аэропортов Краснодара и Геленджика. После отмены ограничений воздушные гавани возобновили обслуживание рейсов и пассажиров.

В аэропорту Сочи подчеркнули, что службы продолжают работать в усиленном режиме и готовы обеспечивать обслуживание воздушных судов и пассажиров после восстановления полноценного расписания полетов.

Мария Удовик