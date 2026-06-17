Сеть SPAR стала гастрономическим партнером фестиваля «За одним столом» ко Дню России

«Территория SPAR» стала одной из крупнейших и самых ярких локаций гастрофестиваля «За одним столом», который прошел 12-14 июня в нижегородском парке «Швейцария». Здесь можно было приобрести снеки, напитки и сладости для детей, попробовать рыбу и морепродукты собственного производства под маркой «Рыбное дело».

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В компании рассказали, что в рамках фестиваля шеф-повар и гастроблогер Андрей Сулима готовил из эксклюзивных морепродуктов сети SPAR специальное блюдо — рубанину из осетра и лосося.

«Рыбная охлажденная, замороженная, переработанная продукция — особая группа товаров в сети супермаркетов SPAR и Eurospar. Недавно сеть начала поставки 36 новых видов замороженной рыбы из Индонезии. Кроме того рыба закупается напрямую у рыбодобытчиков Камчатки, Сахалина, Мурманска, Дагестана, Карелии, Северной Атлантики и других регионов»,— рассказали в компании.

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Также на «Территории SPAR» был организован розыгрыш призов на игровом автомате «лабиринт с монеткой». Победители получали фирменный мерч от компании, который был разработан и выпущен специально для фестиваля. Для посетителей были организованы гонки роботов-уборщиков, которые компания использует в своих супермаркетах, виртуальные игры на экранах касс самообслуживания.

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Главным угощением для гостей от торговой сети стал фирменный узбекский плов с курицей по рецепту из Самарканда. Всего было приготовлено и съедено более 30 кг плова.

Как сообщалось, гастрофестиваль «За одним столом» прошел в Нижнем Новгороде впервые. На кулинарной сцене, где ведущие повара города накрывали 100-метровый стол и угощали гостей фирменными блюдами из различных национальных кухонь. Свою продукцию на фестивале представили кафе, рестораны, бары и местные фермеры.

Всего в фестивале приняли участие 25 ресторанных проектов и 15 локальных фермеров. Посетителями фестиваля стали 77 тыс. нижегородцев и гостей города.

ООО "СПАР МИДДЛ ВОЛГА"