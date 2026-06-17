Власти Таганрога продают хозяйственный блок детской больницы за 56,3 млн рублей

Комитет по управлению имуществом Таганрога объявил о продаже недостроенного здания детской больницы. Информация об этом появилась на электронной площадке РТС-тендер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Реализации подлежит объект на улице Ломакина, 57. Это хозяйственный блок детской многопрофильной больницы площадью 974 квадратных метра. Его готовность составляет 43%, начальная стоимость — около 56,3 млн руб.

Как следует из документов администрации города, продажа объекта проходит в рамках приватизации муниципального имущества Таганрога, утвержденной постановлением на 2026–2028 годы.

Прием заявок открыт до 15 июля 2026 года. Сами торги в форме публичного предложения назначены на 17 июля 2026 года.

Мария Хоперская