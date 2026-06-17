В Приангарье принят закон об эвтаназии безнадзорных животных

Депутаты заксобрания Иркутской области приняли во втором окончательном чтении законопроект об обращении с безнадзорными животными, который определяет условия для их умерщвления. За принятие закона высказались 35 депутатов, один выступил против, трое — воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С инициативой о принятии соответствующего документа ранее выступила Ассоциация муниципальных образований региона. По данным организации, в конце 2025 года на территории области насчитывалось более 11,4 тыс. безнадзорных собак. За прошлый год в Приангарье зафиксировано более 3,7 тыс. случаев нападения этих животных на людей.

Закон предполагает возможность умерщвления бродячих животных при проявлении признаков немотивированной агрессии по отношению к человеку, а также при наличии заболеваний, которые доставляют мучения животному либо являются опасными для человека. Решение об усыплении агрессивного животного будет принимать специальная комиссия. Кроме того, законопроект предполагает возможность введения режима экстраординарной ситуации сроком до двух месяцев либо до отдельного распоряжения, которое отменит его действие.

Режим может быть установлен в случае появления большого количества стай, возникновения угрозы эпидемии или учащения случаев нападения животных на людей с тяжелыми последствиями. Документ отправлен на подпись губернатору Иркутской области. После его подписания закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Александра Стрелкова