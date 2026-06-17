В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Геленджика. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После отмены ограничений аэропорты возобновили работу в штатном режиме. Службы воздушных гаваней готовы к обслуживанию рейсов и пассажиров после восстановления полноценной работы аэропортовой инфраструктуры.

Ранее временные ограничения также вводили в аэропорту Сочи. В администрации воздушной гавани сообщали, что меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов и рекомендовали отслеживать информацию через онлайн-табло терминалов, официальные сайты аэропортов и авиакомпаний, а также через аудиообъявления.

Во время действия ограничений пассажиров просили соблюдать порядок в терминалах, не занимать кресла багажом и личными вещами, а также уступать места пожилым людям, женщинам и детям. В аэропорту Сочи продолжала работать бесплатная комната матери и ребенка, а рядом с санитарными зонами были доступны фонтанчики с питьевой водой.

Сроки действия ограничений в аэропортах ранее не уточнялись. После их отмены авиакомпании начали информировать пассажиров об изменениях в расписании и порядке выполнения рейсов.

Ранее сообщалось, что с 15 июня между аэропортами Краснодара и Геленджика начал работать прямой ежедневный автобусный маршрут №565. Автобусы курсируют в течение летнего сезона, а расписание движения согласовали с авиарейсами обоих аэропортов. Отправление из Краснодара осуществляется в 08:00 с прибытием в Геленджик в 12:00. Обратный рейс отправляется в 14:30 с прибытием в Краснодар в 18:15.

Мария Удовик