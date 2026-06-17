В Сочи начали подготовку к выборам в Госдуму-2026

В Сочи стартовала подготовка к выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва. Выборы назначили на 20 сентября 2026 года соответствующим указом президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочи входит в Южный одномандатный избирательный округ №54 вместе с федеральной территорией «Сириус», Белореченским районом и частью Апшеронского района. Численность избирателей в округе составляет 528 424 человека, из которых 392 900 проживают на территории курорта.

Во время подготовки к голосованию в Сочи задействуют пять территориальных избирательных комиссий — Адлерскую, Лазаревскую, Приморскую, Хостинскую и Центральную. Кроме того, в городе организуют работу 244 участковых комиссий.

Председатель базовой территориальной избирательной комиссии «Приморская» Валентина Ткачева заявила, что подготовительные мероприятия проводят в соответствии с требованиями законодательства для обеспечения безопасных и комфортных условий голосования.

Для контроля за ходом голосования и обеспечения прозрачности процесса 157 избирательных участков оборудуют камерами видеонаблюдения с трансляцией на специальный служебный портал. На остальных участках установят средства видеофиксации.

Согласно опубликованному указу, в новый состав Государственной думы войдут 450 депутатов. Из них 225 человек изберут по одномандатным округам, еще 225 — по федеральному избирательному округу.

Члены участковых комиссий также проведут адресное информирование жителей Сочи. Для этого организуют поквартирные и подворовые обходы населения перед началом голосования.

Мария Удовик