В Сочи начали подготовку к выборам в Госдуму-2026
В Сочи стартовала подготовка к выборам депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва. Выборы назначили на 20 сентября 2026 года соответствующим указом президента России Владимира Путина.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Сочи входит в Южный одномандатный избирательный округ №54 вместе с федеральной территорией «Сириус», Белореченским районом и частью Апшеронского района. Численность избирателей в округе составляет 528 424 человека, из которых 392 900 проживают на территории курорта.
Во время подготовки к голосованию в Сочи задействуют пять территориальных избирательных комиссий — Адлерскую, Лазаревскую, Приморскую, Хостинскую и Центральную. Кроме того, в городе организуют работу 244 участковых комиссий.
Председатель базовой территориальной избирательной комиссии «Приморская» Валентина Ткачева заявила, что подготовительные мероприятия проводят в соответствии с требованиями законодательства для обеспечения безопасных и комфортных условий голосования.
Для контроля за ходом голосования и обеспечения прозрачности процесса 157 избирательных участков оборудуют камерами видеонаблюдения с трансляцией на специальный служебный портал. На остальных участках установят средства видеофиксации.
Согласно опубликованному указу, в новый состав Государственной думы войдут 450 депутатов. Из них 225 человек изберут по одномандатным округам, еще 225 — по федеральному избирательному округу.
Члены участковых комиссий также проведут адресное информирование жителей Сочи. Для этого организуют поквартирные и подворовые обходы населения перед началом голосования.