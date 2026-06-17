В Ростовской области установили норму жилья для трудовых мигрантов

Парламент Ростовской области утвердил поправки в региональное законодательство, регламентирующие нормы жилья для иностранных работников на время их нахождения в России. Об этом проинформировала пресс-служба Законодательного собрания.

Согласно нововведениям, работодатели обязаны выделять трудовым мигрантам комнаты в общежитиях исходя из расчета не менее шести квадратных метров площади на одного проживающего. Для семей предусмотрено предоставление отдельных комнат с соблюдением аналогичного требования — не менее шести квадратных метров на каждого члена семьи.

Правила распространяются, в частности, на рабочие общежития, организуемые предприятиями для привлеченных из-за рубежа сотрудников.

Мария Хоперская