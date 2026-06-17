«Кубок Кузбасса» по хоккею с мячом состоится в августе
Межсезонный турнир по хоккею с мячом «Кубок Кузбасса» с участием команд Суперлиги пройдет в августе. Об этом говорится в решении исполкома Федерации хоккея с мячом России.
Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ
Заседание исполкома состоялось 15 июня. Он утвердил перечень соревнований сезона 2026/2027.
Сам чемпионат Суперлиги стартует в ноябре, перечень участников еще не утвержден. Напомним, в предыдущем сезоне Сибирский федеральный округ в Суперлиге представляли кемеровский «Кузбасс», красноярский «Енисей», новосибирский «Сибсельмаш» и абаканские «Саяны».
Целевой взнос для клубов Суперлиги в новом сезоне составит 7 млн руб., с первым платежом в 2 млн руб. до 6 июля.