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«Кубок Кузбасса» по хоккею с мячом состоится в августе

Межсезонный турнир по хоккею с мячом «Кубок Кузбасса» с участием команд Суперлиги пройдет в августе. Об этом говорится в решении исполкома Федерации хоккея с мячом России.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Заседание исполкома состоялось 15 июня. Он утвердил перечень соревнований сезона 2026/2027.

Сам чемпионат Суперлиги стартует в ноябре, перечень участников еще не утвержден. Напомним, в предыдущем сезоне Сибирский федеральный округ в Суперлиге представляли кемеровский «Кузбасс», красноярский «Енисей», новосибирский «Сибсельмаш» и абаканские «Саяны».

Целевой взнос для клубов Суперлиги в новом сезоне составит 7 млн руб., с первым платежом в 2 млн руб. до 6 июля.

Валерий Лавский

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