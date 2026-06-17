Экс-руководитель фракции ЕР в алтайском заксобрании сложил полномочия

Сергей Приб, ранее возглавлявший фракцию «Единой России» (ЕР) в законодательном собрании Алтайского края, сдал депутатский мандат. Его заявление о досрочном сложении полномочий региональный парламент принял на сессии 17 июня.

«Сергей Николаевич переходит в иную структуру взаимодействия с жителями Алтайского края, на общественную работу»,— пояснил спикер заксобрания Александр Романенко. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рекомендовал Сергея Приба в состав Общественной палаты региона.

Господин Приб дважды побеждал на выборах в заксобрание — в 2016 и 2021 годах. Фракцию ЕР он возглавлял с января 2017 года и до последнего времени (в настоящее время фракцией руководит вице-спикер Денис Голобородько). В предварительном партийном голосовании перед очередными выборами в заксобрание политик не участвовал. Сергей Приб является членом президиума политсовета регионального отделения ЕР.

Срок полномочий действующего восьмого созыва истекает в сентябре этого года. Как писал «Ъ-Сибирь», выборы назначены на 20 сентября.

Валерий Лавский