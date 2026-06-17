В Зимовниках возобновлена подача воды в большинство домов

В поселке Зимовники Ростовской области возобновили подачу воды в большинство домов. Для нескольких улиц, пока остающихся без водоснабжения, организован подвоз. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

Из 15 скважин водозабора функционируют 12. Чтобы увеличить подачу, закупят пять дополнительных насосных агрегатов, их поставка ожидается до конца недели. До 30 июля планируется закольцевать участки водопроводных сетей, чтобы устранить перепады.

Мария Хоперская