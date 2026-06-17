На фоне угрозы БПЛА в Сочи завыли сирены

В Сочи включили сирены системы оповещения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. Власти рекомендовали гражданам, находящимся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят в сторону моря.

Тем, кто в момент включения сирен находился на улице, рекомендовали использовать для укрытия подвалы, цокольные этажи, подземные переходы, тоннели и парковки. Власти отдельно подчеркнули, что автомобиль не подходит в качестве укрытия, а находиться возле стен многоквартирных домов опасно.

Глава Сочи также напомнил жителям и туристам о действующем запрете на публикацию в социальных сетях фото и видео, связанных с работой систем противовоздушной обороны, беспилотников, их обломков, а также специальных и оперативных служб. По словам властей, подобная информация может использоваться для корректировки атак.

После включения системы оповещения городские службы продолжили работу в усиленном режиме. Жителям рекомендовали следить за сообщениями только из официальных источников и ожидать отдельного сигнала об отмене угрозы.

Ранее Минобороны России сообщило, что в течение ночи с 20.00 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями нескольких регионов России, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.

На фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников власти Краснодарского края напомнили о действующих ограничениях на распространение информации, связанной с работой систем ПВО и последствиями подобных происшествий. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность, максимальный размер штрафа достигает 300 тыс. руб.

Мария Удовик