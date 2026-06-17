Ремонт путепровода на трассе «Ростов-на-Дону–Азов» обойдется в 213,7 млн рублей

На ремонт путепровода через автодорогу регионального значения Ростов-на-Дону — Азов (км 2855) выделено 213,7 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заказчиком выступает министерство транспорта Ростовской области. Финансирование обеспечит областной бюджет.

Победителю конкурса предстоит обустроить временные объезды через разделительную полосу по оси трассы, демонтировать элементы моста и существующие конструкции сопряжения, восстановить пролётные строения и уложить асфальтобетонное покрытие на путепроводе. Работы необходимо закончить до 30 декабря 2026 года.

Приём заявок завершится 23 июня. Подрядчика планируется определить 25 июня 2026 года.

Мария Хоперская