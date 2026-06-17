В Сочи включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

В Сочи включили сирены системы оповещения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. Власти рекомендовали гражданам, находящимся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят в сторону моря.

Тем, кто в момент включения сирен находился на улице, рекомендовали использовать для укрытия подвалы, цокольные этажи, подземные переходы, тоннели и парковки. При этом власти подчеркнули, что автомобиль не подходит в качестве укрытия, а находиться возле стен многоквартирных домов опасно.

Мэр Сочи также напомнил о запрете на публикацию в социальных сетях фото и видео, связанных с работой систем ПВО, беспилотников, их обломков, а также специальных и оперативных служб. По словам властей, подобная информация может использоваться для корректировки атак.

После включения системы оповещения городские службы продолжили работу в усиленном режиме. Жителям рекомендовали получать информацию только из официальных источников и ожидать отдельного сообщения об отмене сигнала опасности.

Для экстренных обращений и передачи информации в Сочи продолжает работать единый номер оперативных служб 112. Власти города призвали жителей соблюдать указания экстренных служб до полной стабилизации обстановки.

Также в аэропорту курорта ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения установили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Мария Удовик