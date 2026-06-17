В Пятигорске врачи помогли 72-летнему пациенту найти семью спустя 30 лет

В Пятигорске врачи провели операцию 72-летнему пенсионеру с множественными рублеными ранами обеих рук и ушибом головного мозга. После обработки травм и противошоковой терапии одну конечность зафиксировали гипсом, на вторую установили аппарат Илизарова. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Ставропольского края Фото: Минздрав Ставропольского края

При оформлении документов выяснилось, что пациент утратил паспорт еще в период Чеченской войны и с тех пор жил без удостоверения личности. Тогда же мужчина потерял связь с супругой, дочерьми и братьями. Помочь с поиском родных удалось медсестре. Во время перевязки она узнала от пациента, что его братья могут находиться в Александровском округе. Медицинский работник связалась с указанными родственниками и рассказала о местонахождении их близкого человека.

По окончании лечения пациента заберут к себе домой родственники.

Мария Хоперская