Кубань возглавила рейтинг по ДТП на ж/д переездах

В Краснодарском крае зафиксировали наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах среди регионов Северо-Кавказской железной дороги. По данным СКЖД, с января по май 2026 года на территории края произошло шесть аварий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Всего за первые пять месяцев 2026 года на Северо-Кавказской железной дороге зарегистрировали 22 ДТП на железнодорожных переездах. В результате происшествий погибли четыре человека, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Годом ранее за аналогичный период произошло 17 аварий, в которых погибли три человека и пострадали девять человек.

Помимо Краснодарского края, дорожно-транспортные происшествия произошли в Ставропольском крае и Ростовской области — по четыре случая, в Дагестане — три, в Чеченской Республике — два. Еще по одному ДТП зарегистрировали в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.

На фоне роста числа аварий железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции усилили профилактическую работу. За первые четыре месяца 2026 года специалисты провели 74 рейдовых мероприятия на железнодорожных переездах. В ходе проверок выявили 319 нарушений правил дорожного движения.

В отношении 38 водителей приняли меры административного воздействия. Нарушителям назначили штрафы, а также применили санкции в виде лишения водительских прав.

В СКЖД сообщили, что дополнительное внимание уделяют профилактике нарушений среди водителей автотранспортных предприятий. Сотрудники железной дороги регулярно проводят разъяснительные беседы, посвященные соблюдению правил пересечения железнодорожных переездов и мерам безопасности.

Рост числа аварий на железнодорожных переездах фиксируют по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В СКЖД отмечают, что основными причинами происшествий остаются нарушения правил дорожного движения со стороны автомобилистов при пересечении железнодорожных путей.

По данным железнодорожников, контроль за ситуацией на переездах продолжают усиливать во всех регионах Северо-Кавказской железной дороги.

Мария Удовик