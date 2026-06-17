Фермеры КБР нарастили производство мяса на 4,3% с начала года

В январе–апреле 2026 года крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели Кабардино-Балкарии нарастили выпуск мяса скота и птицы на убой в живом весе на 4,3%. Такие сведения приводит министерство сельского хозяйства КБР.

Малый аграрный бизнес продолжает играть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона. «Сегодня на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходится свыше 26% – более четверти от общереспубликанского объема мясной продукции», – уточнили в ведомстве.

Всего по Кабардино-Балкарии за четыре первых месяца текущего года получено 35,7 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе.

Мария Хоперская