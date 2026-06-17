Более тысячи онкопациентов Кубани получили высокотехнологичную помощь

В Краснодарском крае более тысячи пациентов с онкологическими заболеваниями получили высокотехнологичную медицинскую помощь с начала 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Одним из ключевых направлений лечения остается применение робот-ассистированной системы Da Vinci, которую используют при проведении сложных операций на злокачественных опухолях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Два комплекса Da Vinci работают в Краевой клинической больнице №1 Краснодара, еще один аппарат используют в Клиническом онкологическом диспансере №1. Применение роботизированной системы позволяет хирургам повысить точность вмешательств, минимизировать кровопотерю и сократить сроки послеоперационного восстановления пациентов.

Главный врач Краевой клинической больницы №1 Владимир Порханов сообщил, что медицинское учреждение занимает первое место в России по количеству робот-ассистированных операций. По его словам, с 2015 года в больнице с помощью системы Da Vinci провели более 4,5 тыс. операций пациентам с онкологическими заболеваниями. Ежегодно специалисты выполняют свыше 500 подобных вмешательств.

В регионе продолжают обновлять материально-техническую базу медицинских учреждений. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Краснодарском крае внедряют современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также повышают доступность специализированной помощи.

Врио министра здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий отметил, что в регионе продолжают оснащать медучреждения современным оборудованием. В 2026 году первую и вторую краевые больницы планируют дополнительно оборудовать компьютерными томографами.

Компьютерная томография позволяет определять размеры новообразований, выявлять метастазы и контролировать эффективность терапии. Использование современного диагностического оборудования помогает врачам оперативно оценивать состояние пациентов и корректировать лечение.

Борьба с онкологическими заболеваниями остается одним из приоритетных направлений системы здравоохранения Краснодарского края. Высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам оказывают в рамках федеральных и региональных программ развития здравоохранения.

Мария Удовик