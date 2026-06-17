Вдова бойца СВО на Кубани перевела мошенникам почти 2 млн рублей

В Кущевском районе Краснодарского края 25-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и потеряла почти 2 млн руб. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, похищенные средства являлись страховыми выплатами, которые женщина получила после гибели мужа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции, сначала пострадавшей позвонил мужчина, представившийся сотрудником сотовой компании. Он сообщил о необходимости продлить договор обслуживания и попросил продиктовать код из СМС-сообщения. После этого женщине начали поступать новые звонки уже от других участников схемы.

Аферисты заявили, что ее аккаунт на портале госуслуг якобы взломали, а персональные данные оказались в распоряжении третьих лиц. Затем мошенники сообщили, что денежные средства женщины могут быть использованы для финансирования недружественного государства. Злоумышленники убедили жительницу Кубани, что ей грозит уголовная ответственность по статье о государственной измене.

Находясь под психологическим давлением, женщина перевела все накопления на так называемый «безопасный счет», реквизиты которого ей продиктовали по телефону. После перевода денег мошенники заблокировали доступ к банковским вкладам и перестали выходить на связь.

В полиции уточнили, что общая сумма ущерба составила почти 2 млн руб. После обращения потерпевшей правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю напомнили, что сотрудники банков, мобильных операторов, правоохранительных органов и государственных учреждений не требуют переводить деньги на сторонние счета и не просят сообщать коды из СМС-сообщений. Также в ведомстве призвали жителей региона не передавать незнакомым лицам персональные данные и сведения о банковских картах.

Правоохранители продолжают устанавливать личности причастных к совершению преступления. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик