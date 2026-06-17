Жителей Сочи предупредили об угрозе беспилотной атаки

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальной информацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Власти рекомендовали гражданам, находящимся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон. В качестве укрытий предложили использовать коридоры, ванные комнаты, туалеты и кладовые. Также жителям рекомендовали выбирать комнаты, окна которых не выходят на море.

Тем, кто в момент объявления сигнала находится на улице, рекомендовали спуститься в цокольный этаж ближайшего здания. Для укрытия также предложили использовать подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки.

В сообщении отдельно подчеркнули, что использовать автомобиль в качестве укрытия опасно. Кроме того, жителям и туристам не рекомендовали прятаться возле стен многоквартирных домов.

Власти Сочи призвали очевидцев не публиковать в социальных сетях фото и видео, связанные с работой систем противовоздушной обороны, беспилотников, их обломков, а также специальных и оперативных служб. Ограничение также касается публикации информации о средствах защиты объектов атаки.

Жителей курорта попросили сохранять спокойствие и ожидать официальной отмены сигнала угрозы. В сообщении отмечается, что режим беспилотной опасности отменят после стабилизации обстановки.

Для получения экстренной помощи и передачи информации жителям рекомендовали обращаться по единому номеру оперативных служб 112.

Власти города продолжают информировать население о текущей обстановке через официальные каналы связи и призывают соблюдать требования безопасности до полной отмены режима угрозы атаки беспилотников.

Мария Удовик