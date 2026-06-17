Из-за сильных ливней в Дагестане обрушился мост через реку Рубас

Из-за сильных ливней в Табасаранском районе Дагестана обрушились опоры металлического автомобильного моста через реку Рубас. ЧП произошло вечером 16 июня на 45-м километре автодороги, ведущей к селу Новое Лидже (участок км 45+400 трассы ФАД Кавказ — Сиртич — Татиль). Об этом сообщили в Дагестанавтодоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство транспорта Дагестана Фото: Министерство транспорта Дагестана

С 14 по 15 июня в районе прошли ливневые дожди, вызвавшие критический подъем уровня воды в реке. В результате размыва фундамента обрушились левобережная опора и пролетное строение моста.

Прокуратура республики проводит проверку. Специалисты установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства в сфере автомобильных дорог и безопасности дорожного движения. Ведомство также контролирует обеспечение транспортного сообщения между населёнными пунктами и ход аварийно-восстановительных работ.

Мария Хоперская