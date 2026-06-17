В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения установили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В аэропорту сообщили, что все службы воздушной гавани готовы возобновить полноценную работу сразу после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях, связанных с расписанием рейсов.

Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией на онлайн-табло в терминале, официальном сайте аэропорта и ресурсах авиакомпаний. Также в терминале продолжают передавать аудиообъявления с оперативной информацией о рейсах.

Представители аэропорта попросили пассажиров с уважением относиться к окружающим и не занимать сидения вещами и багажом. Отдельно в аэропорту призвали уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Рядом с санитарными зонами для пассажиров доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

В аэропорту подчеркнули, что службы терминала продолжают работу в штатном режиме и готовы обеспечить обслуживание пассажиров после отмены ограничительных мер.

Ограничения на работу аэропорта ввели в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О сроках их действия дополнительно не сообщается.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи в летний сезон начнет работать новый маршрут морских пассажирских перевозок между центральной частью курорта и Адлером. Рейсы планируют выполнять два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

Мария Удовик