В Сочи ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу воздушной гавани. Об этом сообщили представители аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В аэропорту отметили, что службы готовы приступить к полноценной работе сразу после снятия ограничений. Авиакомпании уведомят пассажиров обо всех изменениях в расписании.

Пассажирам рекомендовали получать информацию о рейсах через онлайн-табло терминала, официальные сайты аэропорта и авиаперевозчиков, а также обращать внимание на аудиообъявления в терминале.

В администрации аэропорта попросили пассажиров соблюдать порядок в зоне ожидания. В частности, граждан призвали не занимать кресла багажом и личными вещами, а также уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

Для пассажиров продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. В терминале рядом с санитарными зонами также доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

В аэропорту подчеркнули, что все службы продолжают функционировать и готовы к обслуживанию рейсов после восстановления работы воздушной гавани. Дополнительную информацию пассажирам рекомендуют уточнять у авиаперевозчиков и через официальные каналы аэропорта.

Срок действия временных ограничений в сообщении аэропорта не уточняется.

«Ъ-Кубань» писал, что с 15 июня между аэропортами Краснодара и Геленджика запустили прямой ежедневный автобусный маршрут №565 на летний период, билеты можно купить онлайн или при посадке. Отправление из Краснодара в 08:00 с прибытием в 12:00, обратно — в 14:30 и 18:15 соответственно, расписание согласовано с авиарейсами обоих аэропортов.

Мария Удовик