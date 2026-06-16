Главные новости за 16 июня. Кавказ

В период с января по май 2026 года оборот курительного табака в Ставропольском крае увеличился на 145% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на аналитиков системы «Честный знак». Как уточняется в сообщении, оборот сигарет в регионе вырос на 7,6%, тогда как цена на сигареты увеличилась на 8,8%. «Стоимость жидкости для электронных сигарет выросла на 14,2%, при снижении оборота на 29,8%»,— отмечается в сообщении.

Ставропольские сельхозпроизводители заявили о резком ухудшении финансовых показателей отрасли на фоне роста затрат и снижения рентабельности производства. По оценкам опрошенных «Ъ-Кавказ» участников рынка, за последние годы маржинальность хозяйств сократилась как минимум втрое.

Сельхозпредприятия Ставропольского края в прошлом году примерно вдвое сократили закупки новой техники. Об этом представители отрасли сообщили «Ъ-Кавказ». По словам участников рынка, снижение спроса на технику связано с ухудшением финансового положения хозяйств, ростом затрат и сокращением доступности финансовых ресурсов. В условиях падения рентабельности предприятия вынуждены пересматривать инвестиционные программы и откладывать обновление машинно-тракторного парка.

Сельхозпредприятия Ставропольского края не готовы вкладывать средства в реализацию новой программы Минсельхоза РФ по сохранению плодородия почв из-за снижения рентабельности производства и роста затрат, сообщили «Ъ-Кавказ» представители отрасли.

Поступления налога на прибыль организаций в Ставропольском крае в первом квартале 2026 года сократились почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

В Дагестане, по оценке Министерства труда России, неофициально трудятся 330 тыс. человек, что составляет 26% от общей численности занятого населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

АО «Монокристалл» направило в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о собственном банкротстве. Об этром сообщает пресс-служба суда. «Основанием для обращения акционерного общества в суд с заявлением о собственном банкротстве послужило наличие неисполненных обязательств перед кредиторами на сумму более 14 млрд руб.»,— уточняется в сообщении.

В Ставропольском крае зафиксировано снижение обеспеченности кредитных обязательств застройщиков деньгами на счетах эскроу до 71%, что перевело регион в категорию субъектов с повышенными рисками.

Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов потребовал от руководителя республиканского ведомства здравоохранения навести порядок в работе медучреждений, указав на многочасовые очереди пациентов, сбои в записи к врачам и сообщения жителей о теневых платежах, сообщает пресс-служба республиканского кабмина.