Аэропорт Сочи сообщил о временных ограничениях на полеты

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу воздушной гавани. В аэропорту сообщили, что службы терминала готовы приступить к полноценной работе сразу после отмены ограничительных мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Авиакомпании уведомят пассажиров обо всех изменениях, связанных с расписанием рейсов. В аэропорту рекомендовали отслеживать актуальную информацию через онлайн-табло терминала, официальные сайты авиаперевозчиков и воздушной гавани, а также обращать внимание на аудиообъявления.

Представители аэропорта попросили пассажиров соблюдать порядок в терминале и с уважением относиться к другим людям. В частности, пассажиров призвали не занимать кресла багажом и личными вещами, а также уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

На территории терминала продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Рядом с санитарными зонами для пассажиров доступны фонтанчики с питьевой водой.

В аэропорту отметили, что все службы продолжают функционировать и готовы к обслуживанию рейсов после снятия ограничений. Дополнительную информацию пассажирам рекомендуют получать через официальные каналы аэропорта и авиакомпаний.

Ограничения ввели в рамках мер по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации. Срок их действия в сообщении аэропорта не уточняется.

Мария Удовик