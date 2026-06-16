Ставрополье примет XIII чемпионат России по пахоте в августе 2026 года

С 14 по 16 августа 2026 года Ставропольский край превратится в центральную арену отечественного агропрома, где соберутся механизаторы из полусотни субъектов РФ и государств-партнеров для участия в 13-м Открытом чемпионате страны по пахоте, сообщили в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Главный аграрный форум России возвращается на ставропольскую землю. Три дня участники будут демонстрировать филигранную точность и мастерство управления почвообрабатывающими агрегатами. Ключевыми критериями судейства станут качество вспашки, выверенный расчет и профессиональная устойчивость машины при работе с плугом. Участником может стать как опытный тракторист-машинист, так и новое поколение аграриев, готовое заявить о себе.

Событие уже давно вышло за узкопрофессиональные рамки, трансформировавшись в масштабный семейный фестиваль и открытую диалоговую площадку. Организаторы обещают насыщенную интерактивную программу для посетителей всех возрастов: выставочные стенды с современными образцами сельхозтехники, демонстрационные заезды машин в реальных полевых условиях, а также захватывающие экстремальные гонки тракторов и знаменитое Трактор-шоу.

Особую атмосферу создадут гастрономические и культурные пространства. Гостей ждет традиционная ярмарка локальных производителей Ставропольского края, зоны с блюдами региональной кухни, выставка народных художественных промыслов, а также энофестиваль и спортивно-зрелищный проект «Железная грязь». Параллельно на концертных площадках развернутся выступления творческих коллективов.

Деловой трек объединит на дискуссионных сессиях представителей законодательной и исполнительной власти, аграрного бизнеса, фермерских сообществ, машиностроителей и экспертов финансового сектора. В течение трехдневного марафона запланированы конференции, круглые столы и отраслевые совещания, на которых поднимут темы технической модернизации отрасли, мер поддержки малых хозяйств и стратегий развития сельских территорий.

Одним из центральных приоритетов чемпионата станет кадровый потенциал. В связи с высоким запросом на молодые квалифицированные кадры в программе выделен специализированный фестиваль аграрных профессий. Будущие специалисты смогут посетить образовательные интенсивы, принять участие в интерактивных модулях и напрямую ознакомиться с предложениями работодателей на ярмарке вакансий агропромышленного комплекса Ставропольского края.

Станислав Маслаков