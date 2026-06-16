Северо-Кавказский университет поднялся на 56-ю строчку рейтинга RAEX

Аналитики RAEX обнародовали пятнадцатый выпуск рейтинга ста лучших российских университетов, в котором Северо-Кавказский федеральный университет занял 56-ю позицию, улучшив свой прошлогодний результат на два пункта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

Объявление итогов исследования прошло на площадке форума «Три миссии российского образования», собравшего экспертов для дискуссии о демографических сдвигах, растущей конкуренции между образовательными центрами и внедрении альтернативных моделей обучения. В свежий список лидеров попали учреждения из тридцати российских регионов.

Северо-Кавказский федеральный университет закрепился на 56-й строке, что иллюстрирует стабильный рост его влияния в академической среде. Руководитель вуза профессор Татьяна Шебзухова объяснила эту динамику сознательной трансформацией учебного заведения в полноценную экосистему, где наука, образование и реальный сектор экономики работают в тесной связке.

Свой потенциал СКФУ раскрывает на секции «Научная миссия университетов: долгосрочные ориентиры и первостепенные задачи», выступая в роли главного исследовательского ядра макрорегиона. Кадровую основу вуза сегодня составляют 169 докторов и 749 кандидатов наук. Исследования развернуты на 135 кафедрах, 46 из которых имеют статус базовых — они открыты совместно с производственными и академическими структурами.

Финансовую подпитку научного поиска обеспечивает Российский научный фонд. На данный момент в университете реализуется четыре десятка грантовых проектов с совокупным бюджетом 173,5 млн руб. В числе флагманских инициатив — разработка облачных сервисов машинного обучения совместно с Институтом системного программирования РАН. Международная кооперация представлена проектом с иранскими учеными, чья цель — создание микроэлементов для обогащения кормов. Третьим значимым направлением стал мегагрант, ориентированный на выпуск продуктов долголетия из растительного молока. Эта работа объединяет сразу три приоритета технологического лидерства: биоэкономику, создание новых материалов и продовольственную безопасность.

Отдельный вектор развития — поддержка молодых исследователей. Свыше пяти тысяч студентов СКФУ вовлечены в научную активность, их труды регулярно появляются в авторитетных изданиях, индексируемых базами Web of Science и Scopus.

Станислав Маслаков