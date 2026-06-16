Главные новости за 16 июня. Новороссийск

В ночь с 15 на 16 июня над Черным морем и регионами России силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника.

В Новороссийске ввели особый противопожарный режим с 15 июня, в городе работают шесть дополнительных постов мониторинга пожарной безопасности.

На ПМЭФ-2026 делегация из Новороссийска заключила соглашения на 129,8 млрд руб.

Директор МУП «Водоканал» Новороссийска Дмитрий Волга заявил, что городу не хватает поступающих объемов воды.

Футболист Заур Тарба и новороссийский ФК «Черноморец» расторгли соглашение о сотрудничестве в обоюдном порядке.

На содержание дорог регионального значения в Новороссийске из краевого бюджета выделили 185 млн руб.

Сквер медицинских работников, который благоустраивают в центре Новороссийска, планируют открыть осенью 2026 года.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что капитальный ремонт многоквартирных домов идет строго в соответствии с графиком.