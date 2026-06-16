Главные новости за 16 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Воронеже 16 июня отменили сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-х классов в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА. Школьники оставались в укрытиях более двух часов. Экзамены перенесены на резервный день, но конкретная дата сдачи пока не названа.

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Представители крупнейших федеральных сетей АЗС в ходе совещания в правительстве Воронежской области заявили, что ограничивают продажу топлива в крупногабаритную тару, «чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы». По словам региональных властей, «в целом отпуск топлива на АЗС большинства сетей в Воронежской области осуществляется в штатном режиме».

Учредитель белгородского завода сапфиров «Монокристалл» подал иск о самобанкротстве. Компания заявила, что не исполнила обязательства перед кредиторами на сумму порядка 15 млрд руб. Иск принят к производству, предварительное заседание по делу состоится 14 июля.

Ректор Курского государственного университета Александр Худин покинул пост после десяти лет работы. Имя его преемника и причины смены руководства вуза пока не названы. Однако отставка не связана с достижением ректором предельного возраста на посту: Александр Худин мог бы возглавлять КГУ еще четыре года.

Канал в мессенджере «Макс» и страницу во «ВКонтакте» завел временно исполняющий обязанности мэра Липецка Михаил Щербаков. Telegram-канал господин Щербаков создавать не стал. В своем первом обращении к жителям Липецка врио мэра заявил: «Это назначение воспринимаю как возможность продолжить работу на благо города, который хорошо знаю и люблю».

Количество добровольцев, зачисленных в мобилизационный людской резерв (МЛР) орловского отряда «БАРС», превысило отметку в 80 человек. Показатель втрое превышает первоначальный план комплектования, который на середину мая составлял 28 человек. По словам губернатора Андрея Клычкова, жительницы региона просили записать их в отряд, но по закону это невозможно.

Ивана Сафронова утвердили в должности министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области. До этого он возглавлял ведомство в статусе исполняющего обязанности с октября 2025 года.

Владельцу тамбовского «Завком-инжиниринга» заменили условный срок на реальный. Вместо пяти лет условно Владимиру Артемову назначили 2,7 года колонии строгого режима. Размер штрафа не изменился и составляет 1,4 млн руб.

Денис Данилов