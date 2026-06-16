Экспорт угля через порты ЮФО и СКФО в мае достиг 2,4 млн тонн

За минувший май железнодорожные составы доставили к портам ЮФО и СКФО 2,4 млн тонн каменного угля для зарубежных потребителей, что вдвое превышает уровень аналогичного месяца 2025 года, сообщила пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Всего в мае по сети проследовало 15,4 млн тонн твердого топлива, предназначенного для морских гаваней. Львиная доля — 9,3 миллиона — ушла на Дальневосточное побережье, ещё 3,8 млн тонн приняли причалы Северо-Западного региона. Оставшиеся 2,4 млн тонн были переброшены к южным терминалам, что демонстрирует двукратную прибавку относительно мая предыдущего года.

Динамика нарастала постепенно. В марте нынешнего года экспортеры направили в южные стивидорные комплексы 8 млн тонн, а уже в апреле объем достиг отметки 8,4 млн. Таким образом, весенние показатели существенно опережают прошлогодние цифры в 37 и 51,4 млн соответственно.

Суммарная погрузка каменного угля на инфраструктуре РЖД в мае прибавила почти 5 процентов год к году, дойдя до 28 млн тонн. Это произошло вопреки тому, что укрепление рубля к апрелю примерно на 5% сократило доходность поставок энергетических марок за рубеж. Тем не менее текущие значения нетбэков (экспортная котировка минус вывозные сборы и затраты на транспортировку) устойчиво превышают средние расценки 2025 года.

Общая загрузка магистралей РЖД за январь–май составила 458,7 млн тонн грузов. Это на 1,4% уступает результату аналогичного периода годичной давности. Непосредственно каменного угля за отчетный период перевезли 138,4 млн тонн, что почти сопоставимо с прошлогодним уровнем (плюс 0,1%), тогда как отгрузки кокса сократились на 11,5%, до 3,8 млн тонн. Перевалка грузов в портах Азово-Черноморского бассейна в январе-мае 2026 года составила 108,5 млн т (+3,1%), а грузооборот в портах Каспийского бассейна за этот же период вырос до 4,3 млн т (+51,7%).

Станислав Маслаков