Производство косточковых в Дагестане заняло десятую часть общероссийского рынка

По итогам текущего сельскохозяйственного сезона Дагестан укрепил позиции ведущего производителя косточковых культур в стране, заложив рекордные за семь лет 140 гектаров черешни и нарастив выпуск собственного посадочного материала до миллиона саженцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

16 июня в республиканском Министерстве сельского хозяйства состоялось рабочее совещание, которое провел первый заместитель руководителя ведомства Шарип Шарипов. Участниками встречи стали начальник отдела растениеводства, земельных и имущественных отношений Ахмед Расулов, представители садоводческих предприятий, руководители районных аграрных управлений и профильные эксперты.

Регион сохраняет первенство в Российской Федерации по объемам выращивания косточковых культур. Общая территория, занятая этими насаждениями, превышает 10,5 тыс. гектаров, что составляет более десяти процентов от показателя всей страны.

В текущем году аграрии Дагестана заложили 544 гектара новых садов. К работам подключились двадцать хозяйств, расположенных в восьми районах. Структура посадок выглядит следующим образом: семечковые породы заняли 138 гектаров, орехоплодные — 239 гектаров, а косточковые — 168 гектаров. Внутри последней категории абсолютным рекордсменом стала черешня, под которую отвели 140 гектаров, что является наивысшим достижением за минувшие семь лет.

В ходе обсуждения Шарип Шарипов акцентировал: финансовая помощь государства должна поступать исключительно тем, кто действительно обрабатывает землю. Муниципальным органам управления АПК совместно с научно-исследовательскими институтами аграрного направления поручено провести обследование состояния молодых насаждений для своевременного содействия сельхозпроизводителям.

Отдельной темой совещания стала динамика импортозамещения. Местные питомники произвели около одного миллиона единиц посадочного материала. Это значительный прорыв, учитывая, что еще пять-шесть лет назад основная масса саженцев поступала в республику из-за ее пределов.

Локомотивом садоводческой отрасли выступает Сулейман-Стальский район, где сконцентрирована существенная доля новых площадей. Флагманским предприятием признано ООО «Полоса», обеспечившее почти 80% свежих посадок. В нынешнем сезоне хозяйство заложило без малого 50 гектаров груши, в результате чего принадлежащий компании грушевый сад, и без того считающийся крупнейшим в России, превысил отметку в 280 гектаров. Помимо груши, на полях организации активно культивируют черешню, фундук, миндаль и яблони.

Станислав Маслаков