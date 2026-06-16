Долговая нагрузка ставропольских девелоперов достигла рискованных значений

В Ставропольском крае зафиксировано снижение обеспеченности кредитных обязательств застройщиков деньгами на счетах эскроу до 71%, что перевело регион в категорию субъектов с повышенными рисками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К завершению весны 2026 года в Ставропольском крае соотношение средств, депонированных гражданами на эскроу-счетах, к задолженности строительных компаний перед банками составило 71%. Такие данные представил руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) Кирилл Холопик в ходе форума «Движение» в Сочи.

За двенадцать месяцев индикатор потерял 17 процентных пунктов, свидетельствуют материалы презентации. В общероссийском рейтинге, оценивающем крупнейшие субъекты федерации по уровню покрытия проектного финансирования, Ставрополье заняло четырнадцатую позицию.

Согласно утвержденной градации рисков, значение в диапазоне от 70 до 100 процентов классифицируется как «среднее покрытие» и указывает на пониженную опасность для кредитных организаций. Тем не менее, текущий уровень края находится почти на границе с «низким покрытием» (50–70 процентов), которое сигнализирует о существенных рисках расплаты по обязательствам.

Ситуация в соседних регионах юга демонстрирует заметную неоднородность. В Ростовской области аналогичный показатель опустился до 65%, что соответствует зоне больших рисков и обеспечило шестнадцатую строчку в списке. Кубань же вошла в критическую группу: при 40 процентах покрытия регион замыкает двадцатку крупнейших субъектов.

Общероссийский фон также не отличается стабильностью. В среднем по стране соотношение денег на эскроу к займам застройщиков снизилось до 71%, потеряв 3 процентных пункта за год. Лидерами по надежности остаются Хабаровский край с индикатором в 97%, Нижегородская область (96%) и Калининградская область (79%).

Станислав Маслаков