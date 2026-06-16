Курская область возобновила экспорт халяльного мяса птицы в Саудовскую Аравию

Партия замороженного мяса цыплят-бройлеров, соответствующего стандарту «халяль», 14 июня была отправлена из Курской области в Саудовскую Аравию. Общая масса экспортированной продукции составила 27 т. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве сообщили, что отгрузку провели с предприятия в Горшеченском районе, у которого подобный опыт уже был. Однако последние поставки халяльной продукции в Саудовскую Аравию прошли в 2022 году — две партии общей массой 48 т. С начала 2026 года предприятие, по данным ведомства, также экспортировало 783 т мяса птицы (29 партий) во Вьетнам и Сербию. Вероятно, речь идет о курской птицефабрике АО «Куриное царство» (зарегистрировано в Липецкой области, принадлежит группе «Черкизово»).

Также в Россельхознадзоре рассказали, что 12 июня из региона экспортировали на Филиппины 22 образца мясной продукции на 1,9 т. Груз отправило мясоперерабатывающее предприятие в Железногорском районе, которое в 2026-м уже экспортировало около 14 тыс. т мясной продукции во Вьетнам, САР, Гонконг, Грузию и Либерию.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» писал, что по итогам 2025 года внешнеторговый оборот Курской области с Вьетнамом вырос на 30,5%, а объем экспорта увеличился на 27,8%. Курские производители поставляют во Вьетнам продовольственные товары, в частности мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия.

Денис Данилов